Глава Евросовета заявил, что ЕС нацелен на командную работу при участии в украинском урегулировании

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз воспринимает свое участие в украинском урегулировании как командную работу, не предусматривающую наличия только одного переговорщика, заявил в четверг председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Мы работаем как одна команда", - сказал он на пресс-конференции в Дублине.

При этом Кошта пояснил, что в рамках этого процесса могут обсуждаться разные аспекты. "И по каждой теме у нас есть "правильный" человек, с которым можно вести контакты", - добавил он.

В последние месяцы в ЕС активно обсуждают, не нужно ли назначить переговорщика, который бы представлял интересы всех стран объединения. До сих пор подобные предложения не принесли результатов.