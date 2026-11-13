ТПП сообщила о заинтересованности Афганистана в поставках нефтепродуктов из РФ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Афганистан заинтересован в том, чтобы Россия строила в стране небольшие НПЗ, и в поставках российских нефтепродуктов, заявил журналистам руководитель делового совета по сотрудничеству с Афганистаном Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Дмитрий Антонов.

"Несомненно, Афганистан заинтересован в поставках наших нефтепродуктов, в том числе в строительстве мини-НПЗ, в поставках и сотрудничестве в этой сфере. Мне кажется, очень важно, чтобы российские компании пришли в горнорудную сферу Афганистана", - отметил Антонов по итогам визита российской делегации в Кабул.

Он также сообщил, что в ходе визита был подписан ряд документов, в том числе меморандумы о взаимопонимании в области АПК.

"Мы рассчитываем на значительное увеличение поставок муки", - сказал Антонов.

По словам Антонова, российские компании также рассматривают возможность поставок на афганский рынок кондитерских изделий, в частности, печенья.