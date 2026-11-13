Поиск

ТПП сообщила о заинтересованности Афганистана в поставках нефтепродуктов из РФ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Афганистан заинтересован в том, чтобы Россия строила в стране небольшие НПЗ, и в поставках российских нефтепродуктов, заявил журналистам руководитель делового совета по сотрудничеству с Афганистаном Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Дмитрий Антонов.

"Несомненно, Афганистан заинтересован в поставках наших нефтепродуктов, в том числе в строительстве мини-НПЗ, в поставках и сотрудничестве в этой сфере. Мне кажется, очень важно, чтобы российские компании пришли в горнорудную сферу Афганистана", - отметил Антонов по итогам визита российской делегации в Кабул.

Он также сообщил, что в ходе визита был подписан ряд документов, в том числе меморандумы о взаимопонимании в области АПК.

"Мы рассчитываем на значительное увеличение поставок муки", - сказал Антонов.

По словам Антонова, российские компании также рассматривают возможность поставок на афганский рынок кондитерских изделий, в частности, печенья.

Афганистан Кабул НПЗ ТПП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уиткофф заявил о планах провести еще одну встречу по Украине

 Уиткофф заявил о планах провести еще одну встречу по Украине

США активно модернизируют авиабазу в Британии для размещения ядерного оружия

 США активно модернизируют авиабазу в Британии для размещения ядерного оружия

Глава Евросовета считает, что РФ решила подорвать европейскую архитектуру безопасности

Что произошло за день: четверг, 12 ноября

Уиткофф допустил участие ряда европейских стран в следующей встрече по Украине

Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

 Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

 Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

Уиткофф отметил, что крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной будет в ближайшее время
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12939 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов