Кушнер сообщает, что говорил Путину о важности участия европейцев в украинском урегулировании

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американский спецпосланник Джаред Кушнер сообщил, что информировал президента России Владимира Путина о том, что американская сторона считает важным участие Европы в украинском урегулировании.

"Я полагаю, это очень важно. Мы не можем заключить это соглашение без присутствия европейцев за столом переговоров. Мы сообщили Путину, что полагаем, что это очень важно", - заявил Кушнер журналистам в Ирландии.

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг встречались с президентом РФ в Москве. Днем ранее в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по Украине.