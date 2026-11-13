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Кушнер сообщает, что говорил Путину о важности участия европейцев в украинском урегулировании

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американский спецпосланник Джаред Кушнер сообщил, что информировал президента России Владимира Путина о том, что американская сторона считает важным участие Европы в украинском урегулировании.

"Я полагаю, это очень важно. Мы не можем заключить это соглашение без присутствия европейцев за столом переговоров. Мы сообщили Путину, что полагаем, что это очень важно", - заявил Кушнер журналистам в Ирландии.

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг встречались с президентом РФ в Москве. Днем ранее в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по Украине.

Джаред Кушнер Путин Абу-Даби
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