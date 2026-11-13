Кушнер заявил, что на встрече с Зеленским подвел итоги трех дней переговоров по Украине

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американский спецпосланник Джаред Кушнер заявил, что в ходе встречи в Ирландии с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил итоги последних трех дней переговоров по урегулированию конфликта.

"У нас (с Зеленским - ИФ) состоялись очень хорошие обсуждения. (...) Мы поговорили о том, что было за последние три дня. Последние три дня были очень насыщенными", - заявил Кушнер журналистам в Ирландии.

Он отметил, что переговоры в Абу-Даби во вторник и среду заняли "много-много часов". Последовавшую встречу в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным Кушнер охарактеризовал как "очень детальную и плодотворную".

"Прошли очень хорошие обсуждения по многим фронтам, в том числе и об обмене пленными", - подчеркнул спецпосланник.

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг встречались с президентом РФ в Москве. Позже в Ирландии они провели встречу с Зеленским.

Днем ранее в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по Украине.