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Кушнер ожидает дальнейших обсуждений архитектуры безопасности для Украины и Европы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что рассчитывает на продолжение обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе.

"Вопрос о системе, которая обеспечит безопасность после войны для Украины и Европы, - очень важный. Мы должны сделать так, чтобы этот конфликт не повторился (...). Думаю, по этой теме у нас был прогресс. У нас будут еще обсуждения", - сказал он журналистам в Дублине.

Кушнер добавил, что американские переговорщики уделяют внимание и теме послевоенного восстановления Украины. По его словам, разрабатываются "действительно невероятные планы" для этой страны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 ноября 2026 года Военная операция на Украине
США Джаред Кушнер Дублин
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