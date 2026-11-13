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Трамп заявил, что без колебаний нанесет удар по Ирану в случае необходимости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что без сомнений возобновил бы удары по Ирану, если бы счел это необходимым.

"Если бы я видел, что все идет по-другому, я бы так и сделал. Возможно, я бы сделал это прямо сейчас", - сказал Трамп в интервью Salem News Channel.

Он выразил мнение, что на данный момент все идет "очень хорошо".

Тем не менее Трамп отметил, что будет считать поражением, если нынешний режим в Иране останется у власти до конца его президентского срока.

"Да, это было бы поражением... Безусловно", - сказал он.

На вопрос, что произойдет, если Тегеран убьет американского чиновника, Трамп ответил: "Они больше не будут существовать".

Ранее сообщалось, что министр финансов США Скотт Бессент переехал из своего дома в Вашингтоне на военную базу из-за угроз со стороны Ирана.

Дональд Трамп Иран США Тегеран
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