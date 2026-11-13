Польша приостановила финансирование закупок американского оружия для Украины

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Польша решила приостановить взносы в программу закупки европейскими странами оружия у США для передачи Украине, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Об этом сообщает TVP Info.

"Я сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что мы в настоящее время пока не будем делать взносы в программу PURL - европейские деньги на американское оружие для Украины", - сказал он.

В качестве причин Туск назвал высокие бюджетный дефицит и расходы на оборону в стране.

Инициатива PURL была объявлена 14 июля 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В рамках этой инициативы европейские страны и Канада финансируют закупку американской военной продукции, включая средства ПВО и боеприпасы, для быстрого предоставления поддержки вооруженным силам Украины. Инициатива финансирования закупок американского вооружения для Украины появилась после того, как администрация США отказалась продолжать поставлять оружие Киеву бесплатно.