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Польша приостановила финансирование закупок американского оружия для Украины

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Польша решила приостановить взносы в программу закупки европейскими странами оружия у США для передачи Украине, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Об этом сообщает TVP Info.

"Я сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что мы в настоящее время пока не будем делать взносы в программу PURL - европейские деньги на американское оружие для Украины", - сказал он.

В качестве причин Туск назвал высокие бюджетный дефицит и расходы на оборону в стране.

Инициатива PURL была объявлена 14 июля 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В рамках этой инициативы европейские страны и Канада финансируют закупку американской военной продукции, включая средства ПВО и боеприпасы, для быстрого предоставления поддержки вооруженным силам Украины. Инициатива финансирования закупок американского вооружения для Украины появилась после того, как администрация США отказалась продолжать поставлять оружие Киеву бесплатно.

НАТО Польша Украина PURL Дональд Туск Марк Рютте
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