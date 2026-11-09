Bloomberg сообщил о сокращении запасов ЗРК Patriot в Европе до минимума

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Армии стран Европы столкнулись с серьезной нехваткой ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, это сказывается на ситуации с поставками вооружений Киеву, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, европейские запасы ракет PAC-2 и PAC-3 для ЗРК Patriot, которые производят американские фирмы Raytheon Co. и Lockheed Martin Corp., находятся на минимуме. Военные часто не желают отдавать их Украине без твердых гарантий компаний США, что им поставят боеприпасы на замену.

Bloomberg напоминает, что в мире наблюдается дефицит перехватчиков для ЗРК Patriot с момента нападения США на Иран 28 февраля 2026 года.

США так и не выдали украинским властям лицензию на производство этих боеприпасов.

Также пока нет результатов от объявленных в феврале планов крупнейших европейских производителей разработать дешевые средства ПВО.

По данным агентства, Киев должен получить в 2027-2028 годах 600 ракет PAC-2, которые выпустят в Германии.