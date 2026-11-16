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Москва не видит признаков деэскалации вокруг Ирана

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия не видит признаков деэскалации вокруг Ирана, возможное возобновление военных действий грозит ущербом всем странам региона, заявил журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Американцы подтягивают очередную группу. Пока мы не видим, к сожалению, признаков деэскалации. Возможное возобновление военных действий нанесет огромный ущерб всем странам региона - и Ирану, и соседним странам. Мы выступаем против военного сценария, за решение дипломатическое", - сказал Руденко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В понедельник издание Axios со ссылкой на американского официального представителя сообщило, что атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). С его приходом к юго-востоку от Ирана теперь размещены три авианосные ударные группы американских ВМС.

Как отмечает Axios, это свидетельствует о необычно высоком уровне военно-морского присутствия США на фоне продолжающейся уже более семи месяцев войны с Ираном.

МИД РФ Андрей Руденко Иран
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