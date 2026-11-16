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Южная Корея в октябре нарастила импорт СПГ сразу на 22% после двух месяцев снижения

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Южная Корея - третий после Японии и Китая покупатель сжиженного природного газа в мире - в октябре 2026 года импортировала 4,048 млн тонн СПГ, что сразу на 22% больше, чем годом ранее (3,32 млн тонн), сообщила местная таможенная служба. Это максимальный объем импорта за последние восемь месяцев, с февраля. С начала года поставки снижаются на 4% - до 37,029 млн тонн.

На другом конце планеты в сентябре Европа продолжала интенсивное восполнение запасов газа в подземных хранилищах, что привело к резкому подъему цен. В сентябре Южная Корея платила за импортируемый газ в среднем по $665 за тысячу кубометров, что является максимальным уровнем с начала 2023 года.

Австралия (крупнейший поставщик) направила в октябре 1,147 млн тонн (+7%). Второе место по объему поставок заняла Малайзия - 724 тыс. тонн (+12%), на третьем месте оказались США - 422 тыс. тонн (+32%).

Из России в октябре в Южную Корею пришло 328 тыс. тонн СПГ (+26%), за 10 месяцев поставки достигли 1,758 млн. тонн, что на 8% меньше, чем годом ранее. Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Южная Корея
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