Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Таракан в желудке эоценового совенка, уродинамика у мужчин и как ИИ-агенты оспорили результаты сотен научных работ

Модель тираннозавра в Музее естественной истории Лондона Фото: Alishia Abodunde/Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые выяснили, почему одни динозавры популярнее других. Важнейшим фактором, который положительно сказывается на общественном интересе к разным родам этих рептилий, является их появление в фильме "Парк юрского периода". Популярность оценивали по посещаемости посвященных им страниц Википедии. Более крупные размеры и хищный образ жизни тоже положительно коррелируют с уровнем внимания. Динозавры, жившие в середине юрского периода, по какой-то причине оказались менее популярны, чем все остальные. Авторы отмечают, что за счет активного освещения в медиа можно повысить культурную значимость нехаризматичных видов – например, амфибии и насекомые, почти не получают внимания – а значит, и общественное внимание к их судьбе.

- Бразильские ученые обнаружили, что мяуканье домашних кошек скорее всего адресовано человеку. Они пригласили 40 человек с их кошками, которые постоянно мяукают при кормлении, поучаствовать в домашнем эксперименте. В обычное время кормления участники должны были показать кошке любимую еду и затем спрятать ее в закрытый прозрачный контейнер с отверстиями. Кошки проходили тест в двух условиях: когда хозяин оставался в комнате и когда он выходил. Когда перед кошками ставили прозрачный контейнер с едой, они мяукали чаще, если хозяин был в комнате, чем когда они были одни. Более чем в половине случаев питомцы смотрели на хозяина и часто переводили взгляд с него на контейнер.

- При прозопаметаморфопсии человек видит человеческие лица искаженными. Американские врачи описали случай 28-летнего мужчины, который вместо глаз людей видел глаза своей кошки, а у самого питомца он наблюдал глаза знакомых ему людей. Перенесенные черты органично вписывались в рассматриваемое лицо и естественным образом менялись при изменении точки обзора. У этого пациента наблюдался неполный перенос лица: передавались только определенные черты, иногда вместе с соответствующей окраской и текстурой, тогда как остальная часть лица оставалась без изменений.

- На прошлой неделе исследователи из MIT CSAIL объявили, что фронтирная модель GPT-6 Astra может править и писать с нуля веса небольших нейросетей напрямую, не утруждаясь утомительным обучением на данных. В интернете заговорили о моделях, которые "оперируют мозг" других моделей, и начали готовиться к эпохе рекурсивно самосовершенствующихся нейросетей. В этой статье N+1 разбирался, правда ли грядет революция в машинном обучении или восторги пока преждевременны.

- Находка из Германии помогла уточнить время перехода сов к ночному образу жизни. В кишечнике окаменевшего совенка возрастом 47,2 млн лет палеонтологи обнаружили надкрылья дневного таракана. Пока этот вид сов известен по одному неполовозрелому экземпляру. У этого образца хорошо сохранились маховые и рулевые перья. Содержимое кишечника говорит о том, что сова вела дневной образ жизни, поскольку съеденный ею таракан, скорее всего, сам был дневным. Также на это указывают особенности строения перьев и крыльев. Таким образом, переход сов к ночной активности произошел не раньше середины - конца эоцена.

- Максимальная скорость потока мочи и объем выпущенной мочи не зависит от положения при мочеиспускании – стоя или сидя – у здоровых мужчин. К таким выводам пришли колумбийские ученые, которые провели клиническое исследование.

- Астрономы представили результаты поиска планетарных туманностей среди новых кандидатов в них в базе данных HASH. Разработанный в "Яндексе" алгоритм не хуже людей отличил планетарные туманности от остатков сверхновых и областей звездообразования.

- Исследователи Института AIRI и Сколтеха разработали систему с открытым исходным кодом для анализа научных трендов Drift Inspector. Она извлекает из аннотаций научных статей утверждения об их научном вкладе и объединяет их в близкие по смыслу темы.

- Этим летом в рамках конференции ICML 2026 состоялся необычный эксперимент: более тысячи волонтеров натравили ИИ-агентов на статьи, прошедшие там рецензирование. Они проанализировали 2226 работ и нашли ошибки в 496 из них (то есть примерно в трети статей) – может показаться, что человеку пора уступить научное рецензирование искусственному интеллекту. В этом материале N+1 разбирался, так ли это.

- О книгах октября в новом дайджесте рассказала журналист и автор канала "?Книги и сиги" Виктория Мирошниченко.