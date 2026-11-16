Трамп считает, что Россия действует на Украине не в полную силу
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона не действует в полную силу на Украине, предположил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Думаю, он немного отошел от конфронтации. Он мог бы действовать жестче. Или даже - намного жестче", - сказал американский лидер журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, как убедить президента РФ Владимира Путина смягчить позицию по Украине.
"Мне кажется, что он хотел бы завершения конфликта", - добавил Трамп.