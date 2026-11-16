Путин после Китая посетит Таджикистан

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после саммита АТЭС отправится в Душанбе, где проведет переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В ходе пребывания на днях (в Москве - ИФ) нашего таджикистанского друга - президента Эмомали Рахмона - Владимир Путин условился с ним, что наш президент залетит после Китая в Таджикистан. И в Душанбе состоится рабочая встреча наших двух лидеров", - сказал Ушаков журналистам.

По его словам, у лидеров есть "заинтересованность, чтобы пройтись более подробно по многим аспектам нашего двустороннего российско-таджикского взаимодействия".

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что Путин 19-20 ноября посетит Таджикистан с рабочим визитом по приглашению Рахмона.

"В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-таджикского стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальную международную и региональную проблематику", - говорится в сообщении.



