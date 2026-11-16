Каллас пообещала, что 22-й пакет санкций ЕС против РФ представят в ближайшие дни

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В ЕС в ближайшие дни будет представлен 22-й пакет санкций в отношении России, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Сегодня министры призвали к визовым ограничениям и запрету российским спортсменам участвовать в спортивных событиях в Европейском союзе", - добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.