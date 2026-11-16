США начали поставку в ВВС мощных ядерных авиабомб B61-13

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты начали поставку в ВВС модернизированный ядерной авиабомбы В61 в версии 61-13 мощностью 360 килотонн, следует из данных Национального агентства по ядерной безопасности США (NNSA).

Это одна из самых мощных боеголовок в ядерном арсенале США. Пока боеприпасы поставляются на военные склады. В 2028 году ими начнут оснащаться стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

В мае прошлого года министр энергетики США Крис Райт сообщил, что NNSA завершило производство первой серийной авиабомбы B61-13, последней модификации семейства ядерного оружия B61. "Модернизация ядерного арсенала Америки имеет важное значение для реализации программы президента (Дональда) Трампа - "Мир через силу", - заявил тогда министр энергетики.

NNSA отмечало, что авиабомбы B61-13 "предоставляют президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей".

Процесс производства модернизированных ядерных авиабомб был начат в 2025 году. Стоимость каждой оценивается примерно в $30 млн. Работы по модификации боеголовок проводились в шести центрах NNSA, окончательная сборка авиабомб осуществлялась на предприятии Pantex Plant в городе Амарилло, штат Техас.

В модифицированной версии заменен плутониевый сердечник боевой части, а авиабомба оснащена новым хвостовым оперением, которое делает ее управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

Этими ядерными авиабомбами весом более 320 кг планируется оснащать стратегические стелс-бомбардировщики B-2 и разрабатываемые B-21. Они будут храниться на территории США.

По словам американских военных, производство авиабомб B61-13 не приведет к увеличению общего количества ядерных авиабомб в американском арсенале, лишь будут заменены старые варианты. Как отмечают эксперты Федерации американских ученых, поскольку фактическое количество целей, требующих применения такой мощной ядерной авиабомбы, невелико, то вполне вероятно, что количество произведенных B61-13 будет ограничено примерно 50 единицами.