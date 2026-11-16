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В США прогнозируют сокращение числа автотуристов на День благодарения из-за дорогого бензина

В США прогнозируют сокращение числа автотуристов на День благодарения из-за дорогого бензина
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Число американцев, которые отправятся в поездки по стране в праздничные дни по случаю Дня благодарения, может сократиться по сравнению с предыдущим годом из-за высоких цен на бензин, прогнозирует Американская автомобильная ассоциация (ААА).

По ее оценкам, общее количество туристов, которые в этот период отъедут от дома более чем на 50 миль (80 км), в этот период сократится на 200 тыс. - до 72,9 млн человек.

Официальным выходным в США является лишь собственно День благодарения - четвертый четверг ноября, 26-е число в этом году. Однако многие американцы берут дополнительно один-два дня отпуска (пятницу и понедельник), чтобы навестить друзей и родственников.

Средние цены на бензин в США в воскресенье составляли $3,81 за галлон. Это максимальный уровень в истории для этого времени года.

Число авиаперелетов на праздники снизится на 0,2% в годовом выражении, до 5,96 млн, прогнозирует ассоциация. Авиабилеты подорожают примерно на 17% в годовом выражении, в среднем до почти $800 за билет туда и обратно.

Согласно данным о бронированиях, самыми популярными направлениями для поездок будут города с теплой погодой: Орландо, Форт-Лодердейл и Майями (Флорида), а также Анахайм (Калифорния), пишет AAA. На пятом месте - Нью-Йорк.

США
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