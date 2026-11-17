Рынки акций Европы снизились в понедельник

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги в понедельник.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 понизился на 0,28% - до 662,31 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,1%, германский DAX - 0,6%, французский CAC 40 - 0,2%, итальянский FTSE MIB - 0,7%, испанский IBEX 35 - 0,4%.

Внимание участников рынка вновь направлено на технологический сектор: на эту неделю запланирована публикация квартальной отчетности Nvidia Corp., а также IPO ИИ-компании Anthropic.

Кроме того, рынок ждет публикации окончательных данных о динамике потребительских цен в еврозоне за октябрь, которые будут опубликованы в среду и могут повлиять на дальнейшие решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике.

На прошлой неделе несколько представителей ЕЦБ высказались в пользу очередного подъема основных ставок в декабре.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил в интервью газете Financial Times, что британскому ЦБ, вероятно, придется продолжить повышение ставки в следующем году после ее ожидаемого подъема в декабре.

Пилл назвал недавний подъем ставки до 4% "важным шагом" на пути к более оптимальным параметрам денежно-кредитной политики. Он отметил, однако, что Банку Англии предстоит "сделать больше" для сдерживания инфляции.

Заметно подорожали бумаги фармкомпаний, включая Novo Nordisk (+2,4%), Hikma Pharmaceuticals (+2,6%), Genmab (+2,4%). Рыночная стоимость французской Sanofi увеличилась на 0,3%, британской AstraZeneca - на 0,5%. Последняя объявила в понедельник, что получила в США разрешения на применение двух ее препаратов.

Котировки акций компаний полупроводникового сектора продолжили снижение, в том числе ASM International - на 3,6%, Infineon Technologies - на 1,3%, ASML Holding - на 2,4%, STMicroelectronics - на 2,1%.

Бумаги Siemens подешевели на 2,5%, Schneider Electric - на 0,8%.

Лидером снижения в сводном индексе стали акции датской транснациональной инжиниринговой компании FLSmidth, упавшие на 8,9%. Цена бумаг Adecco Group опустилась на 4,7%, Bechtle - на 4,6%, Anglo American - на 4,3%.

Активным ростом завершили торги акции Richemont (+2,7%), Coca-Cola HBC, Brunello Cucinelli и Piraeus Bank (+2,6%).