Кушнер и Уиткофф провели разговор с Ушаковым на тему украинского урегулирования

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Разговор по проблеме урегулирования на Украине провели в понедельник спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф с помощником президента России Юрием Ушаковым.

"Сегодня утром (по времени США - ИФ) Уиткофф и я обсудили с Юрием Ушаковым достигнутый прогресс и следующие шаги в мирном процессе (на Украине - ИФ)", - написал Кушнер в понедельник в соцсети Х.

"Мы обсудили пути содействия прямому взаимодействию между Европой и Россией, которое практически отсутствовало в течение последних четырех лет. Важно, чтобы обе стороны напрямую слышали опасения и предложения друг друга, так как мы работаем над более стабильным и безопасным будущим для Европы", - отметил он.

По его словам, также состоялся продуктивный разговор с украинской стороной и европейскими партнерами США, в том числе с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также представителями ЕС и НАТО.