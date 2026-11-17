Япония заявила о предполагаемом нарушении воздушного пространства самолетом РФ

Токио выразил Москве протест по дипломатическим каналам

Фото: Олег Яковлев/РБК/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Истребители Сил самообороны Японии рано утром во вторник были подняты в воздух в связи с нарушением воздушного пространства страны, предположительно, российским военным самолетом, передает NHK.

"По данным источников, сегодня после 4 утра (после 22:00 понедельника по времени Москве - ИФ), предположительно, российский самолет нарушил воздушное пространство Японии близ острова Окиносима префектуры Фукуока", - отмечает телеканал.

Сообщается, что в связи с этим инцидентом были подняты в воздух истребители Сил самообороны Японии.

Министерство обороны страны анализирует ситуацию и продолжает мониторинг.

Секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сообщил журналистам, что Токио выразил Москве "решительный протест по дипломатическим каналам и настоятельно потребовал принятия мер для предотвращения повторения подобных инцидентов".

Кихара подчеркнул, что Япония "продолжит отслеживать действия российский военных и предпримет меры для наблюдения и противодействия нарушениям своего воздушного пространства".

Между тем "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пишет, что "несколько российских военных самолетов рано утром во вторник на короткое время вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи".

Южнокорейские истребители были подняты в ответ "на случай возможного непредвиденного развития ситуации".

"Позже самолеты покинули зону, не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - отметили военные.