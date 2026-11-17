Вэнс заявил, что США не допустят, чтобы война в Иране затянулась на два года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что американская администрация не допустит, чтобы война с Ираном затянулась на два года.

Он также указал, что иранская ядерная программа по-прежнему представляет угрозу для Штатов.

"Мы сказали американскому народу, что больше не будем вести бесконечные войны", - сказал Вэнс. "Да, президент считал, что должен уничтожить ядерную программу, и да, иранская ядерная программа представляет угрозу для США. Но мы не собираемся затягивать это на 10 или 15 лет, и, честно говоря, даже на два года", - отметил он.

"Несмотря на то, что многие неоконсерваторы и другие люди хотят, чтобы мы оставались там вечно, мы не собираемся оставаться там навсегда. Мы обещали, что не останемся, и я абсолютно уверен, что президент выведет нас из этой ситуации с отличными результатами", - подчеркнул вице-президент США.