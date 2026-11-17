Четвертый за сутки танкер подорвался на мине в районе Ормузского пролива

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ВМС Ирана сообщили, что еще один танкер в понедельник подорвался на мине и загорелся в районе Ормузского пролива, сообщает государственное телевидение.

ВМС Ирана утверждают, что танкер шел по несанкционированному Тегераном маршруту, когда столкнулся с морской миной к востоку от Ормузского пролива. В сообщении указывается, что судно загорелось и "получило значительные повреждения".

"Безопасный проход требует соблюдения морских правил и координации действий с вооруженными силами Ирана", - говорится в заявлении, в котором также отмечается, что безопасность "не может быть обеспечена пустой риторикой и ложью".

Это уже четвертый танкер, подорвавшийся на мине в районе Ормузского пролива за последние 24 часа.