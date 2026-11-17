В Кремле не ждут обсуждения санкций на саммите Россия-США-Китай

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Тема антироссийских санкций вряд ли будет обсуждаться на встрече лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, заявил "Первому каналу" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Санкции, естественно, вряд ли будут обсуждаться на трехсторонней встрече, - сказал он. - В целом тема неэффективности использования экономики как оружия в международных делах - ситуация со всеми санкциями против нашей страны, против других стран это отчетливо продемонстрировала - так или иначе в эти дни будет затрагиваться".