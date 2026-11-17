Лавров и премьер Лаоса провели встречу "на полях" Восточноазиатского саммита в Маниле

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с премьер-министром Лаоса Салемсаем Коммаситом "на полях" 21-го Восточноазиатского саммита (ВАС) в Маниле.

"Еще раз поздравляю с назначением", - сказал Лавров после того, как он и лаосский премьер поздоровались по-русски.

В ходе беседы глава МИД РФ назвал успешным визит президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Россию в мае текущего года и отметил, что у двух стран "много планов".

"Рад снова видеть вас. Мы ценим продолжающееся партнерство с Россией", - отметил в свою очередь Коммасит.

По его словам, задача РФ и Лаоса состоит в том, чтобы соглашения, достигнутые лидерами двух стран во время визита президента Лаоса в РФ, были реализованы на пользу народов двух стран.

Как сообщили позже в МИД РФ, в ходе встречи "обсуждены приоритетные задачи укрепления российско-лаосского стратегического партнёрства с акцентом на развитие двустороннего политического диалога и практического сотрудничества, прежде всего в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях, топливно-энергетическом комплексе и сфере ИКТ (информационно-коммуникационные технологии - ИФ)".

"Состоялся обмен мнениями о взаимодействии на многосторонних площадках, включая ВАС, ШОС, СВМДА и диалоговое партнёрство Россия-АСЕАН", - говорится в сообщении.

Глава МИД РФ прибыл в столицу Филиппин для участия в ВАС, который проходит "на полях" саммита Ассоциации государств Юго- Восточной Азии (АСЕАН).