В СВР узнали о планах ЕС подчинить себе лидеров "Студенческого списка" в Сербии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз обеспокоен тем, что победившая на выборах в Сербии партия "Студенческий список" не готова следовать указаниям из Брюсселя, власти ЕС намерены добиваться подчинения лидеров "Студенческого списка", заявили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки.

"По поступающей в СВР информации, в руководстве Евросоюза обеспокоены демонстрируемым "Студенческим списком", победившим на недавних парламентских выборах в Сербии, нежеланием слепо следовать в русле установок и указаний из Брюсселя", - говорится в сообщении.

В СВР отмечают, что заявления лидеров "Студенческого списка" о неготовности интегрироваться в "единую Европу" ценой сдачи национальных интересов "стали холодным душем для евробюрократов". Особое раздражение вызвал настрой новых властей Сербии бороться за Косово, отстаивать права соотечественников в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, а также отказ порвать связи с Россией и присоединиться к введенным против нее западным санкциям, добавили в СВР.

"Брюссель и ведущие евростолицы решительно настроены добиваться подчинения лидеров "Студенческого списка". При этом "либеральные еврототалитаристы" готовы использовать весь имеющийся у них "шпионско-дипломатический" арсенал средств воздействия - от прямого подкупа до изощренной компрометации несговорчивых "студентов". В белградские резидентуры европейских разведслужб - германской БНД, французской ДЖСЕ и других - уже полетели срочные указания выявить в студенческом движении наиболее твердых и независимых лидеров, чтобы с опорой на традиционный для Европы принцип "разделяй и властвуй" изолировать их, внести раскол и брожение в ряды победившего на выборах движения", - отмечают в Службе внешней разведки.



