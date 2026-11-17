Президент Финляндии выступил за диалог с Россией

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб во вторник заявил, что важно поддерживать диалог с российской стороной, чтобы добиться мирного урегулирования на Украине.

"Нам нужна дипломатия. Если вы не говорите о мире, то у вас никогда не будет мира. Чтобы добиться мира, нужно вести диалог и дипломатию", - сказал Стубб, слова которого приводят европейские СМИ.

"И это то, чем мы занимаемся в последнее время", - добавил он.

27 октября Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре провели с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, в котором обсудили украинское урегулирование.