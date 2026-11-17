Трамп заявил, что Иран заплатит высокую цену в случае атаки в Вашингтоне

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если действительно намерен совершить атаку в Вашингтоне с использованием "грязной бомбы".

"Если это произойдет, они заплатят такую цену, которую не платила ни одна страна", - сказал Трамп журналистам в ходе саммита АСЕАН в Маниле.

Он добавил, что Вашингтон воспринимает потенциальную опасность "очень серьезно". Трамп подчеркнул, что это одна из причин, по которой Иран "не может обладать ядерным оружием".

Ответ президента последовал на просьбу журналистов прокомментировать недавние сообщения американских СМИ о том, что Иран может готовить покушения на представителей администрации Трампа в Вашингтоне с использованием "грязной бомбы" или химического оружия.

В свою очередь представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг публикации СМИ, назвав их "медийной пропагандой".