Хуситы заявили об атаке двух насосных станций нефтепровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Движение "Ансар Аллах" (хуситы) во вторник нанесло удары при помощи беспилотников по стратегическому нефтепроводу "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, сообщает "Аль-Джазира".

По словам военного представителя хуситов Яхья Сари, бойцы движения выпустили пять БПЛА по двум насосным станциям нефтепровода западнее Эр-Рияда.

Сари подчеркнул, что удары были "тщательными и точными".

Работа нефтепровода была остановлена 13 сентября из-за атак беспилотников, в результате чего отгрузка нефти из порта Янбу-эль-Бахр прекратилась. 28 сентября сообщалось, что королевство возобновило экспорт нефти через нефтепровод, однако из-за перебоев в его работе компания Saudi Aramco не смогла поставлять сырье на НПЗ в Европу в октябре.

В ноябре неоднократно сообщалось о попытках хуситов снова атаковать нефтепровод.