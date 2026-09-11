Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода Восток-Запад

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Работа нефтепровода Восток-Запад в Саудовской Аравии остановлена, передает госагентство королевства со ссылкой на представителя министерства энергетики.

"Сообщается, что нефтепровод подвергся массовым атакам в регионах Эр-Рияда и Миданаха утром 10 сентября. Нефтепровод был закрыт в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении.

Нефтепровод Восток-Запад имеет мощность 7 млн баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти с востока на запад по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янбу на Красном море. В июле, после объявления блокады Баб-Эль-Мандебского пролива йеменскими хуситами, снизилась отгрузка нефти и из порта Янбу.

В сообщении госагентства говорится, что в результате атак есть пострадавшие, им оказана медицинская помощь. Технические специалисты незамедлительно приняли меры по обеспечению безопасности нефтепровода.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителей США передавал, что нефтепровод был атакован, и согласно спутниковым снимкам пожары повредили насосные станции, расположенные поблизости. Источники не уточняли, были ли повреждены секции нефтепровода.

Пока неясно, кто несет ответственность за нападение и сколько времени потребуется на устранение повреждений, отмечали собеседники CNN. Один из чиновников утверждает, что нефтепровод подвергся атаке дронов, запущенных с территории Ирака.

По оценке Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в августе Саудовской Аравии пришлось снизить добычу нефти на 3,55 млн б/с по сравнению с февралем, тогда как в июле фактическая добыча королевства уступала февральской на 1,95 млн б/с. До начала военного конфликта США и Ирана, в феврале, страна добывала 10,5 млн б/с.