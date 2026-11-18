В CENTCOM опровергли сообщение КСИР об ударе БПЛА по американской РЛС в Бахрейне

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Утверждение Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) о том, что его беспилотники во вторник поразили американскую радиолокационную станцию на базе в Бахрейне, "является неправдой", заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Несколько иранских ударных беспилотников, запущенных сегодня КСИР в направлении Бахрейна, были перехвачены. В результате инцидента американское оборудование не пострадало, среди американского персонала также нет пострадавших. Центральное командование и силы партнеров продолжают сохранять высокую бдительность", - говорится в заявлении.

Ранее КСИР заявил, что нанес удар по американской РЛС на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне. Согласно заявлению, операция стала ответом на то, что "дроны США продолжают нарушать иранское воздушное пространство"