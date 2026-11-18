Путин 18 и 19 ноября примет участие в 33-м саммите АТЭС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 18 и 19 ноября примет участие в 33-м саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), "на полях" которого проведет ряд двусторонних встреч.

В среду Путин выступит на заседании делового саммита АТЭС перед представителями крупнейших компаний. "Президент изложит, в нашей оценке, ситуацию в мировом хозяйстве, результаты, естественно, и нашей экономики, и представит инвестиционный потенциал нашей страны. Кстати, Путин выступает на деловом саммите вторым, открывает саммит своим выступлением председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин", - сообщил журналистам в преддверии саммита помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В самом деловом саммите АТЭС 18 ноября примут участие представители более 30 российских фирм и компаний "из всех сфер национальной экономики", в том числе "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", Сбера, Яндекса и Wildberries, отметил Ушаков.

После выступления на саммите в программе Путина - двусторонняя повестка, которая начнется с российско-китайских переговоров с участием делегаций двух стран.

В рамках двусторонней повестки в гостинице "Конрад", которая является российской резиденцией на период проведения саммита, Путин в среду проведет встречу с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом, который совсем недавно, 9 сентября, находился с госвизитом в России.

"Они часто встречаются, и эта беседа не будет пустой, потому что у нас с Вьетнамом наращивается объем взаимного сотрудничества, в том числе и в торгово-экономической и политической областях. Важная страна для нас, мы придаем большое значение, поэтому вполне естественно, что мы встречаемся на площадке АТЭС в Шэньчжэне", - подчеркнул Ушаков.

Кроме того, президент РФ проведет встречу с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.

"Они виделись в июне в Казани в рамках юбилейного саммита Россия - АСЕАН, и вот сейчас продолжат общение", - сообщил помощник президента и напомнил, что в следующем году Россия будет отмечать 130-летие дипломатических связей с этой страной.

Также в среду Путин посетит в Шэньчжэне совместный университет МГУ им. Ломоносова и Пекинского политехнического института.

"Этот совместный университет в этом году отмечает своё десятилетие, но он, по сути дела, за эти 10 лет стал флагманом российско-китайского сотрудничества в области образования. Это такая кузница высококвалифицированных кадров по целому ряду перспективных направлений. И эта встреча весьма символична, поскольку в этом году мы отмечаем перекрёстные годы в сфере образования как раз", - отметил Ушаков.

Путин осмотрит выставку достижений университета, ему проведут экскурсию по вузу, а затем президент РФ выступит перед студентами и преподавателями. "Кстати, в эти дни в Китае проходит международная конференция "Русский язык и литература в Китае", то есть представители этой международной конференции тоже, очевидно, подъедут", - предположил представитель Кремля.

В завершение дня состоится традиционный для такого рода мероприятий торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина. "Этот обед будет сопровождаться концертной программой. Как всегда, перед началом будет коллективное фотографирование глав делегаций. В ходе этого торжественного приема будут встречи "на ногах" нашего президента с рядом политических деятелей, и кое с кем мы уже на этот счет договорились", - сказал Ушаков.

Основной день саммита - 19 ноября, и в четверг состоится рабочее заседание лидеров.

"Председатель КНР будет встречать всех прибывающих глав делегаций, будет совместное фотографирование, и затем уже само заседание, где каждый лидер будет выступать. Будет присутствовать наша делегация в компактном формате, это несколько человек, буквально три-четыре", - сообщил помощник главы государства.

Он отметил, что договоренности лидеров будут зафиксированы в итоговом документе - декларации, - которая будет принята без подписания. "Она задаст новые ориентиры для расширения сотрудничества в области инноваций, энергетики, продовольствия, развития транспортно-логистических цепочек и так далее", - сообщил представитель Кремля.

Цели форума - содействие всеобъемлющему и устойчивому росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"В качестве каждодневной задачи рассматривается поддержка малого и среднего предпринимательства, повышение производительности экономик, развитие цифровых технологий, обсуждаются бесперебойность цепочек поставок, укрепление международной торговой системы, реформирование ВТО, прорабатываются вопросы создания общерегиональной азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли", - добавил Ушаков.

Работа, продолжил он, ведется на принципе консенсуса, страны имеют право реализовывать или не реализовывать те или иные инициативы, "и дискуссии ведутся без особого акцента на политику, то есть этот экономический во многом деполитизированный форум".

Россия присоединилась к АТЭС в 1998 году. Нынешний саммит - уже 33-е мероприятие такого уровня.