Российско-африканская конференция клуба "Валдай" пройдет в Каире

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Международный дискуссионный клуб "Валдай" в среду проведет IV российско-африканскую конференцию в Каире, участники обсудят итоги третьего саммита "Россия-Африка", который состоялся в октябре этого года в Москве.

Тема конференции - "Сотрудничество России и стран Африки в современном мире". Ожидается, что в ней примут участие эксперты и политические деятели из Алжира, Египта, Кот-д'Ивуара, Нигерии, России, Сенегала, Танзании и ЮАР. Мероприятие откроют заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Борисенко, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, генеральный директор Центра информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта, помощник премьер-министра Египта Осама Эль-Гохари.

В ходе дискуссий участники обсудят сотрудничество России и стран Африки, вопросы экономики и культуры, а также перспективы работы в рамках БРИКС.

"Цель российско-африканской конференции - укреплять и расширять сообщество африканских и российских экспертов, которые заинтересованы в сотрудничестве, доверительном обсуждении самых острых международных проблем и в подготовке рекомендаций для практической внешнеполитической работы", - заявили в пресс-службе "Валдая".

Там отметили, что выбор Египта в качестве места проведения африканского "Валдая" не случаен.

"Историческое наследие тесного сотрудничества Москвы и Каира, значительный объём торговли, образовательные и культурные обмены, а также стремление к продовольственной безопасности и энергетическому суверенитету, в том числе в рамках проекта "Росатома" по строительству АЭС "Эль-Дабаа", позволяют назвать Египет флагманом российских связей в Африке. Будучи государством, граничащим с Израилем и Палестиной и зависящим от стабильности судоходства в Чёрном море, Каир выдвигает собственные мирные инициативы, в которых отражаются интересы всего континента", - добавили в пресс-службе.

Специально к IV российско-африканской конференции группа российских и египетских экспертов подготовила валдайский доклад: "Чего ждут Африка и Россия от сотрудничества в многополярном мире". Авторы подробно анализируют растущую конкуренцию за Африку и подход африканских стран к выбору партнёров. По мнению авторов, "зерновая дипломатия" Москвы и Каира - это больше, чем торговля, - это стратегический стабилизатор для всего Ближнего Востока и африканского континента".

Партнёром Валдайского клуба в организации IV российско-африканской конференции выступает Центр информации и поддержки решений при правительстве Египта. Эта структура входит в состав кабинета министров Египта и занимается мониторингом экономики, изучением общественного мнения и цифровой трансформацией республики.

Первая российско-африканская конференция Валдайского клуба прошла в 2023 году в Санкт-Петербурге. Следующие состоялись в Танзании и ЮАР.