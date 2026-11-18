Армия Кувейта сообщила, что ведет отражение налета беспилотников

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Кувейтская армия сообщила, что силы ее противовоздушной обороны ведут отражение массированной атаки вражеских беспилотников.

"Генеральный штаб сухопутных войск отмечает, что любые слышимые звуки взрывов являются результатом перехвата системами противовоздушной обороны вражеских атак", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

"Просим всех соблюдать инструкции по безопасности, выданные соответствующими органами", - отметили в генштабе.