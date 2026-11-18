Оттава выделила дополнительные средства на военную помощь Киеву

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Канады сообщило о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине, в том числе на боеприпасы и сенсорные системы для ПВО.

"Канада выделит дополнительные 45 млн канадских долларов ($31,5 млн) в рамках Чешской инициативы по боеприпасам, доведя обязательства Канады до более чем 500 млн канадских долларов ($349,7 млн). Эти средства пойдут на поставку приоритетных боеприпасов увеличенной дальности и критически важного оборудования для противовоздушной обороны", - говорится в заявлении канадского правительства.

Кроме того, Оттава выделит Киеву 80 млн канадских долларов ($56 млн) "на закупку современных сенсорных систем" для противовоздушной обороны канадского производства, которые поддержат "инициативы в сфере ПВО".

Еще 30 млн канадских долларов ($21 млн) будет выделено украинцам на зимнюю одежду и снаряжение.

Сообщается, что Канада выделит Украине до 1,6 млн единиц 20-миллиметровых боеприпасов для противодействия ударным беспилотникам, а также передаст 250 тыс. продовольственных пайков.