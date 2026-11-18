Главком ВС Ирана предупредил о внимательном отслеживании действий США в регионе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Иранские военные тщательно отслеживают передвижения американцев на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий ВС Ирана генерал-майор Амир Хатами после прибытия третьего авианосца ВМС США в регион, передает Fars.

"Враг подготавливает свои силы. Однако ВС Ирана тщательно и настороженно следят за их передвижениями", - сказал генерал.

16 ноября атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке. С его приходом в Аравийском море к юго-востоку от Ирана теперь размещены три авианосные ударные группы американских ВМС. Как считает Axios, эти данные свидетельствует о значительно возросшем уровне военно-морского присутствия США на фоне продолжающейся уже более семи месяцев войны с Ираном.