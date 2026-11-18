Силы обороны Бахрейна заявили об отражении нескольких иранских воздушных атак

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Силы обороны Бахрейна сообщили, что в среду их средства противовоздушной обороны перехватили "вероломные иранские атаки", передает агентство BNA.

"Главное командование подтвердило, что (...) системы ПВО Сил обороны Бахрейна перехватили несколько коварных иранских воздушных атак", - говорится в сообщении.

При этом подробностей военные не приводят.

Тем временем министерство внутренних дел Бахрейна объявило о том, что на данный момент опасность миновала, но меры предосторожности остаются в силе.