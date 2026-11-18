Иран назвал сообщения о заговоре с "грязной бомбой" в США дезинформацией

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций заявило, что сообщения американских СМИ об иранском заговоре с целью подрыва "грязной бомбы" на территории США являются частью "продуманной кампании по дезинформации, призванной создать предлог для дальнейшей агрессии и военных преступлений".

"Никакая пропаганда или дезинформация не могут замаскировать агрессию, узаконить военные преступления или оправдать тех, кто несет ответственность за совершение таких чудовищных преступлений", - говорится в сообщении миссии в соцсети X.

В нем также отмечается, что Иран "будет решительно отстаивать свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии с международным правом".

Накануне телеканал CNN со ссылкой на американские официальные лица сообщил, что, по данным американской разведки, Иран разрабатывает планы покушения на высокопоставленных представителей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне с использованием "грязной бомбы" или химического оружия.