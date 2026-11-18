Армия Ирана заявила об ударе беспилотниками по американской авиабазе в Кувейте

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Иранская армия заявила, что нанесла удары с применением беспилотников по используемой вооруженными силами США авиабазе Али аль-Салем в Кувейте, передает агентство IRNA.

В заявлении указывается, что удары были нацелены на американские беспилотные летательные аппараты и ракетные установки, размещенные на авиабазе.

Заявление иранских военных последовало за сообщением армии Кувейта о том, что ее силы противовоздушной обороны отразили налет "вражеских беспилотников".