Трамп заявил, что в Китае встретится с Путиным и, может быть, с Ким Чен Ыном

Президент США также намерен провести встречу в КНР с Си Цзиньпином

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что позже на этой неделе встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом РФ Владимиром Путиным и, может быть, с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"В Китае я встречусь с Си Цзиньпином, с Путиным, а может быть - и с Ким Чен Ыном", - сказал он журналистам в Вашингтоне перед отлетом в Азию.

Трамп не уточнил, в каком формате рассчитывает провести эти встречи. Ранее сообщалось о подготовке трехсторонней встречи с участием Си Цзиньпина, Путина и Трампа.