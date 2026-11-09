Трамп заявил о намерении обсудить денуклеаризацию с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время своей поездки в Китай планирует встретиться с главой России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, обсудить с ними денуклеаризацию.

"Я собираюсь посетить Китай, и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и президентом Си Цзиньпином, и это будет интересно", - заявил Трамп журналистам.

"Мы будем говорить о многих вещах, включая денуклеаризацию", - уточнил он.

Ранее издание Financial Times писало, что официальные лица из трех стран обсуждают возможную встречу лидеров США, России и Китая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Financial Times, что Вашингтон и Москва убеждают Пекин согласиться на такую встречу.