В Ормузском проливе после удара по танкеру пропал один моряк

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Ормузском проливе на танкере, который подвергся 17 ноября удару неизвестного снаряда, пропал один из членов экипажа, его ищут, он считается пока пропавшим без вести, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании UKMTO.

По его данным, днем ранее в танкер попал "снаряд неизвестного происхождения", на борту возник пожар, его потушили. Инцидент произошел в 24 км к северу от города Эль-Хасаб в Омане. У UKMTO до сих пор нет информации относительно повреждений судна и последствий этого инцидента для окружающей среды.