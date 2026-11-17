США подтвердили нанесение удара по иранскому острову Кешм

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Удар вооруженных сил США по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе был нанесен в целях самообороны в ответ на атаки Ирана против военнослужащих и объектов Соединенных Штатов в регионе, сообщил американский чиновник телеканалу Al Jazeera.

По его словам, американская авиация нанесла высокоточный удар по ракетной базе Корпуса стражей Исламской революции, которая расположена на острове.

Ранее агентство Mehr сообщило со ссылкой на местные власти, что остров Кешм подвергся американскому удару, но его инфраструктура острова не повреждена.

"Несколько часов назад США атаковали остров Кешм. Ущерба жилым, коммерческим объектам и другой инфраструктуре нет", - говорилось в сообщении.