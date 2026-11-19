Трамп призвал американцев не беспокоиться на фоне сбоев в системах компаний США
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал американцев расслабиться на фоне растущего беспокойства из-за нескольких массовых сбоев в системах американских компаний.
"Все хорошо. Это отдельные события", - заявил Трамп в интервью Fox News.
Он добавил, что проинформирует общественность, если возникнет реальная угроза.
"Я дам вам знать, если возникнут проблемы", - сказал американский лидер.
Трамп также предупредил, что любая страна, пытающаяся совершить кибератаку против США, получит "сильный удар".
"Никто не собирается играть с нами в игры", - добавил он.