Трамп призвал американцев не беспокоиться на фоне сбоев в системах компаний США

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал американцев расслабиться на фоне растущего беспокойства из-за нескольких массовых сбоев в системах американских компаний.

"Все хорошо. Это отдельные события", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Он добавил, что проинформирует общественность, если возникнет реальная угроза.

"Я дам вам знать, если возникнут проблемы", - сказал американский лидер.

Трамп также предупредил, что любая страна, пытающаяся совершить кибератаку против США, получит "сильный удар".

"Никто не собирается играть с нами в игры", - добавил он.