Рубио заявил, что недавние технические сбои в США не связаны между собой

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Недавние технические сбои в США не связаны между собой и за ними не стоят хакеры враждебных иностранных правительств, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам.

"У нас нет никаких доказательств, никаких улик и вообще никаких оснований полагать, что какие-либо из этих инцидентов связаны друг с другом. По сути, инцидент с Microsoft не имеет ничего общего с тем, что мы видели с FAA. FAA не имеет ничего общего с тем, что мы видели с банками несколько дней назад", - сказал Рубио.

Он добавил, что нет никаких признаков, что все эти события - "дело рук злоумышленников".

Рубио отметил, что хотя перебои в работе не были вызваны кибератаками, но они "подчеркивают реальность того, что мы сейчас тесно связаны с технологиями, и технологии влияют практически на каждый аспект нашей жизни".

"Мы полностью признаем, что это тревожит, видеть день за днем эти сообщения о некоторых технических сбоях. (...) Мы понимаем это. Мы относимся к этим вещам очень серьезно. (...) Мы всегда бдительны", - заявил глава Госдепартамента.

Ранее во вторник CNN со ссылкой на источники сообщил, что сеть засекреченной связи Агентства национальной безопасности (АНБ) для передачи конфиденциальной информации перестала работать.

На прошлой неделе случился масштабный сбой в системах телекоммуникаций Федерального управления гражданской авиации США (FAA), а также в сервисах Microsoft Corp.