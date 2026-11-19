Президент США не считает провалившийся меморандум с Ираном ошибкой

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что подписанный в июне и вскоре провалившийся меморандум о взаимопонимании Вашингтона и Тегерана не был ошибкой, сказал он Fox News и подчеркнул, что настроен на заключение долгосрочного соглашения.

"Это немного затянуло процесс. Он (меморандум - ИФ) не был ошибкой. На самом деле, за это время мы очень хорошо узнали их и поняли, что им нельзя доверять", - сказал он.

По его словам, Соединенным Штатам необходима сделка с Ираном, которая была бы долгосрочной и не зависела бы от того, кто находится на посту президента США.

Трамп вновь подтвердил, что в настоящее время переговоры с Ираном продолжаются и заверил, что намерен в скором времени "закончить" конфликт с Ираном "так или иначе".