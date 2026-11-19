Трамп анонсировал вторую встречу с Путиным

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным и хороший результат.

"С нетерпением ожидаем нашей встречи. Мы друг друга знаем уже многие годы. Сегодня встретимся, я надеюсь, проведем продуктивную встречу. Потом запланирована вторая встреча. Я надеюсь на хороший результат", - сказал Трамп в четверг перед началом двухсторонней встречи с президентом России Путиным.

Президент России перед началом встречи воздержался от каких-либо заявлений.

Открытая для журналистов часть встречи Путина и Трампа продолжалась около одной минуты. Вступительные слова сказал только президент США.

Путин лишь обменялся рукопожатиями с членами американской делегации.