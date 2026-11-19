Москва добивается от ЮНЕСКО надлежащего учета официальной информации об убийствах журналистов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона поставит перед гендиректором ЮНЕСКО Халидом Эль-Анани вопрос о необходимости надлежащего учета официальной информации об убийствах журналистов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 19 ноября открывается 35-я сессия Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (МПРК), в ходе которой планируется рассмотреть двухгодичный доклад Генерального директора ЮНЕСКО Эль-Анани по проблематике безопасности журналистов за период 2024-2025 годов.

"В настоящее время Россия не входит в состав Межправсовета МПРК. Тем не менее в рамках предстоящей сессии намерены поставить перед Гендиректором вопрос о необходимости надлежащего учёта официальной информации государств-членов об убийствах журналистов без каких-либо различий", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Будем настаивать на исправлении ошибок предыдущего руководства Организации и включении в статистику ЮНЕСКО всех без исключения российских медиаработников", - отмечается в ее комментарии.

"Призовем осудить совершенные против них преступления, как это предусмотрено, в частности, решениями Генконференции 1997 года и Исполсовета 2023 года. Будем добиваться пересмотра не утвержденной странами-членами т.н. методологии учета убийств представителей СМИ и обеспечения надлежащей подотчетности международных чиновников", - подчеркнула Захарова.

"Убеждены, что подобная ситуация в универсальной по своему охвату организации системы ООН, в сферу компетенции которой входят культурно-гуманитарные вопросы и выработка соответствующих этических стандартов, является не только недопустимой с процедурно-правовой, но и весьма спорной с моральной точки зрения. Мы не отступимся от своих законных требований, в том числе и в постсессионный период", - заверила официальный представитель МИД России.