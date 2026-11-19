Трамп заявил, что и США, и Китай хотят помочь украинскому урегулированию

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Вашингтон и Пекин стремятся содействовать урегулированию конфликта на Украине.

"Мы оба стремимся помочь в том, что касается завершения войны России и Украины", - сказал Трамп на двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне.

"Хотелось бы, чтобы она завершилась. Думаю, я могу говорить об этом от лица нас обоих", - добавил американский лидер.

Трамп отметил, что рассчитывает затронуть украинскую тематику на трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином позже в четверг.

"Думаю, что может быть, наша встреча будет успешной", - добавил президент США, говоря о предстоящих трехсторонних переговорах.