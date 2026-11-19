Секретарь Совбеза Армении сообщил, что в декабре посетит Азербайджан

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян сообщил о намерении посетить Азербайджан в декабре, отметил, что визит будет не в Баку.

"В конце этого месяца в рамках инициативы "Мост мира" в Армению прибудут представители азербайджанских неправительственных организаций. В следующем месяце запланирован мой визит в Азербайджан, но не в Баку. Хикмет Гаджиев (помощник президента Азербайджана - ИФ) приезжал в Армению, теперь с ответным визитом должен отправиться я", - заявил Симонян журналистам в четверг.

Комментируя переговоры с Гаджиевым, которые состоялись в Дублине, Симонян отметил, что стороны затронули широкий круг вопросов.

"Обсуждались все вопросы, начиная с пленных и заканчивая дальнейшими встречами", -сказал он.