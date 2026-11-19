Пашинян анонсировал на следующую неделю публикацию проекта новой Конституции Армении

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Предварительный проект новой Конституции Армении будет опубликован на следующей неделе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Пункт о принятии новой Конституции имеет большое значение в нашей программе. В ближайшее время мы перейдем к этапу практической реализации этого процесса. На следующей неделе будет опубликован предварительный проект Конституции, разработанный по итогам определенных обсуждений", - сказал Пашинян в четверг на заседании правительства.

Он отметил, что проект содержит основные политические положения, которые обсуждались в предыдущий период, в том числе в ходе предвыборной кампании.