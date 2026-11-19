Трамп считает важным открытое обсуждение ключевых для планеты вопросов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны открыто и уважительно вести диалог по вопросам, затрагивающим весь мир.

"Как президенты трех крупнейших стран мира, мы несем особую ответственность поддерживать открытый, уважительный и продуктивный диалог по вопросам, влияющим не только на наши страны, но и на весь мир", - заявил он на встрече с лидерами России и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Трамп отметил, что троим лидерам на встрече предстоит обсудить многое.